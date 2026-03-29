Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si appresta ad ospitare una partita tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia, valida per la promozione in Serie A2. La sfida, prevista per il fine settimana, rappresenta un momento chiave nella stagione delle due squadre. Entrambe le formazioni si contendono la possibilità di salire di categoria, con la partita che si preannuncia molto combattuta.

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una sfida decisiva tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia. La serie per l’accesso alla Serie A2 è al primo tempo, con gli emiliani in vantaggio dopo il 3-1 della gara d’andata. La partita di ritorno è fissata per la Domenica delle Palme, nel cuore della stagione sportiva reggina. Non si tratta solo di un incontro di pallavolo, ma di uno scontro tra due identità territoriali distinte che si sfidano per un posto nella categoria superiore. Il clima è carico di aspettative: il capitano Laganà e i suoi compagni devono recuperare lo svantaggio ottenuto nella prima sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio in gioco: Domotek sfida Tricolore per la Serie A2

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