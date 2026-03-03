Francesco Gabbani svela se tornerà come giudice a X Factor e strizza l’occhio a Sanremo con un ruolo inedito

Francesco Gabbani ha rivelato se tornerà come giudice a X Factor nel 2026 e ha parlato di un possibile ruolo inedito a Sanremo. Durante un'intervista ha condiviso le sue intenzioni future e ha lasciato intendere un interesse per entrambe le piattaforme televisive. La sua presenza sul palco di X Factor e il coinvolgimento in nuove iniziative musicali sono al centro delle sue dichiarazioni.

Nella prossima edizione di X Factor ci sarà Francesco Gabbani tra i giudici? A parlarne è stato proprio il cantautore, che ha svelato come stanno le cose. Poi su Sanremo.. Novità sul futuro di Francesco Gabbani a X Factor. Ospite del format di Fanpage.it, Non è la TV, condotto da Andrea Parrella insieme a Grazia Sambruna, Gennaro Marco Duello e Stefania Rocco, si è parlato del programma musicale di Sky Uno. Nel momento in cui gli è stato domandato del suo futuro a X Factor, Francesco Gabbani ha un po’ tergiversato: “È stata una bella esperienza e la ripeterei, perché no. Vedremo. La verità è che non posso dirlo in questo momento.” Una risposta molto vaga la sua. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Francesco Gabbani svela se tornerà come giudice a X Factor e strizza l’occhio a Sanremo (con un ruolo inedito) Francesco Gabbani: l'inchino a Fiorella Mannoia, l'omaggio a Lucio Dalla e il palco di X-Factor. Tutto sull'ospite di stasera a SanremoNella quarta serata del Festival di Sanremo il palco dell’Ariston si riempirà di numerosi ospiti che provengono tanto dal mondo della musica quanto... Francesco Gabbani a Non è la Tv: “Ritorno a X Factor? Più sì che no”Francesco Gabbani apre al ritorno a X Factor: "Non posso dirlo ora", ma è una mezza conferma: "Più sì, che no". Fuori onda di Gabbani a X-Factor dopo lo scontro con Lauro Aggiornamenti e notizie su Francesco Gabbani Temi più discussi: Sanremo 2026, Francesco Gabbani ospite del Suzuki stage: chi è il cantante di ‘Viva la vita’; Gabbani ospite a Sanremo dopo le scintille con Achille Lauro, che a X-Factor sbottò: Se devi fare polemica per alimentare il programma…; Sanremo 2026, Conti: Un Festival dedicato a Baudo. Pausini: Lui mi tiene la mano; Sanremo svela ospiti e co-conduttori di ogni serata del festival. Sanremo 2026, Francesco Gabbani ospite del Suzuki stage: chi è il cantante di 'Viva la vita'Francesco Gabbani è il protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora ... adnkronos.com Francesco Gabbani a Non è la Tv: Ritorno a X Factor? Più sì che noFrancesco Gabbani apre al ritorno a X Factor: Non posso dirlo ora, ma è una mezza conferma: Più sì, che no ... fanpage.it La prima canzone è stata scritta dall’autore di Francesco Gabbani, in arrivo il nuovo singolo - facebook.com facebook