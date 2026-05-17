Domenica di incidenti a Verona | 37enne in codice rosso dopo essere stato investito da un furgoncino

Domenica pomeriggio a Verona si sono verificati due incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. In uno di questi, un uomo di 37 anni è stato investito da un furgoncino ed è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della polizia locale per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni.

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