MareBirra 2026 a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra musica e street food

Dal 7 al 10 maggio, Marina di Vietri ospiterà MareBirra 2026, un evento che durerà quattro giorni e si concentrerà su birra, musica e street food. L’iniziativa, prevista nel calendario della località, coinvolgerà diverse attività e stand lungo le strade della zona. La manifestazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sarà aperta al pubblico di tutte le età.

È partito il conto alla rovescia per MareBirra 2026, l’evento che dal 7 al 10 maggio animerà Marina di Vietri con quattro giorni all’insegna della birra, del cibo e dello spettacolo. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Vietri sul Mare, è organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare in collaborazione con l’Associazione Commercianti e con il supporto tecnico de La Fonte di Vincenzo Benincasa. La manifestazione si svolgerà nella zona finale di Via Petrarca, nell’area antistante i Due Fratelli, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio del gusto. Protagoniste saranno le eccellenze enogastronomiche locali, con stand dedicati al food, ma anche spazi per artigianato e commercio.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - MareBirra 2026, a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra, musica e street food Notizie correlate International Street Food in riva al mare: quattro giorni tra alta cucina di strada, sapori italiani e dal mondoIl buon cibo di strada fa tappa a Riccione con food truck italiani e stranieri: dal 30 aprile al 3 maggio, il parco di Villa Mussolini ospita... A Novoli arriva la Festa Greca con street food, musica e birra tradizionaleTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Vietri sul Mare, a Marina dal 7 al 10 maggio prossimi l’evento MareBirra 2026; Qualità dell’olio extravergine determina benefici nutrizionali: nuove evidenze sui composti bioattivi. MareBirra 2026, a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra, musica e street foodÈ partito il conto alla rovescia per MareBirra 2026, l’evento che dal 7 al 10 maggio animerà Marina di Vietri con quattro giorni all’insegna della birra, del cibo e dello spettacolo. L’iniziativa, ... zon.it MareBirra 2026, dal 7 al 10 maggio un villaggio del gusto Marina di Vietri sul MareÈ partito il conto alla rovescia per l'edizione 2026 di MareBirra, l'appuntamento che a Marina di Vietri sul Mare dal 7 al 10 maggio celebrerà gusto e tradizione. L'evento, che gode del supporto del C ... ilvescovado.it _Comunicato Stampa_ *MareBirra 2026: al via il countdown per l’evento che non fa differenze tra bionde, rosse e scure* È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2026 di MareBirra, l’appuntamento che a Marina di Vietri sul Mare dal 7 al 10 maggio celebre facebook