Dole Corri Trieste vince lo sloveno Jan Kokalj

La 23ª edizione della Dole Corri Trieste si è svolta con un'ampia partecipazione, coinvolgendo atleti e appassionati di diverse età. La gara è stata vinta da un corridore sloveno, che ha concluso la corsa in prima posizione. Durante la serata si sono alternati momenti di entusiasmo e di festa, con numerosi spettatori presenti lungo il percorso. La manifestazione ha avuto anche un'attenzione particolare alla tutela dell’ambiente e alla promozione del territorio locale.

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