Dole Corri Trieste vince lo sloveno Jan Kokalj

Da triesteprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 23ª edizione della Dole Corri Trieste si è svolta con un'ampia partecipazione, coinvolgendo atleti e appassionati di diverse età. La gara è stata vinta da un corridore sloveno, che ha concluso la corsa in prima posizione. Durante la serata si sono alternati momenti di entusiasmo e di festa, con numerosi spettatori presenti lungo il percorso. La manifestazione ha avuto anche un'attenzione particolare alla tutela dell’ambiente e alla promozione del territorio locale.

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TRIESTE – Una serata di emozioni, di sport, di festa, di socialità, di impegno per il territorio, di attenzione per l’ambiente, la 23^ Dole Corri Trieste è stata un grande successo. Il cielo un po’ incerto non ha fermato la voglia dei circa mille partecipanti che hanno acceso il Porto Vecchio –. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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