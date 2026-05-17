Dole Corri Trieste vince lo sloveno Jan Kokalj
La 23ª edizione della Dole Corri Trieste si è svolta con un'ampia partecipazione, coinvolgendo atleti e appassionati di diverse età. La gara è stata vinta da un corridore sloveno, che ha concluso la corsa in prima posizione. Durante la serata si sono alternati momenti di entusiasmo e di festa, con numerosi spettatori presenti lungo il percorso. La manifestazione ha avuto anche un'attenzione particolare alla tutela dell’ambiente e alla promozione del territorio locale.
TRIESTE – Una serata di emozioni, di sport, di festa, di socialità, di impegno per il territorio, di attenzione per l’ambiente, la 23^ Dole Corri Trieste è stata un grande successo. Il cielo un po’ incerto non ha fermato la voglia dei circa mille partecipanti che hanno acceso il Porto Vecchio –. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Domani si corre! Ecco gli orari di partenza: Ore 18.00 - 3K Family Run Ore 19.20 - 10KM Competitiva Ore 19.20 (a seguire) TEN Non competitiva Appuntamento il 16 maggio al tramonto presso il Porto Vecchio / Porto Vivo! #corritrieste #triestesocial #run - Facebook facebook
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