Domen Prevc, lo sciatore sloveno, si prepara a partecipare alla penultima tappa stagionale di salto con gli sci a Vikersund, in Norvegia. In questo evento, il atleta ha l’opportunità di chiudere lo Slam dei record e di consolidare la propria posizione in classifica. L’appuntamento è fissato per il prossimo weekend, quando gli atleti si sfideranno sulle piste norvegesi.

L’imminente weekend vedrà il salto con gli sci impegnato a Vikersund, in Norvegia, dove si disputerà la penultima tappa stagionale. Sarà un appuntamento di volo e, proprio per questo, l’uomo da tenere maggiormente d’occhio sarà Domen Prevc. Non solo perché si parla di chi sta dominando la scena della disciplina, ma anche (e soprattutto) per quanto potrà realizzare nei prossimi giorni. Si è già spiegato con dovizia di particolari come il ventiseienne sloveno sia diventato il secondo saltatore della storia dopo il leggendario Matti Nykänen a imporsi su ogni fronte possibile e immaginabile, fregiandosi dell’oro olimpico, della Tournée dei 4 trampolini, dell’oro mondiale, della Coppa del Mondo assoluta e del titolo iridato di volo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Domen Prevc e la ‘Missione Monopolio del Volo’. Lo sloveno può chiudere lo Slam dei record

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