Oggi si è conclusa la tappa del Giro di Romandia 2026, con uno sprint finale che ha visto trionfare uno dei favoriti. Lo sloveno ha mantenuto la maglia di leader e ha vinto in volata, battendo gli altri concorrenti. La seconda posizione è andata a Lipowitz, che ha concluso la corsa con una rimonta durante il finale. La gara è stata seguita in diretta con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 La seconda posizione è di Lipowitz, autore di una gran volata in rimonta. Terzo Lenny Martinez. 17.31 Arrivo al photo finish tra Lipowitz e Lenny Martinez con il tedesco che sembrerebbe aver beffato il francese. Quarto Nordhagen, 17.30 Progressione vincente per Tadej Pogacar!! Il campione del mondo fa tappa e maglia nella prima frazione del Giro di Romandia 2026. 17.30 Nordhagen lancia la volata 17.30 Pogacar continua ad invitare gli altri al cambio ma resta davanti. Alla sua ruota c’è Lenny Martinez, seguito da Lipowitz e Nordhagen che sembra in posizione di sparo. 17.29 FLAMME ROUGE!! I quattro hanno 15? di vantaggio sul gruppo dove Roglic è il favorito per il quinto posto 17.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata

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