Dodo | Era difficile venire qui e giocare contro la Juve ma abbiamo fatto una grande prestazione Futuro? Vediamo cosa succede
Durante la partita contro la Juventus, il giocatore ha commentato la difficoltà di affrontare la squadra avversaria, sottolineando comunque che la prestazione della propria squadra è stata di alto livello. Ha aggiunto che il futuro dipenderà dagli sviluppi successivi, senza fare previsioni precise. La sua dichiarazione si concentra sull'impegno mostrato in campo e sui risultati ottenuti, lasciando aperta la possibilità di ulteriori valutazioni in futuro.
di Luca Fioretti Dodo: «Era difficile venire qui e giocare contro la Juve ma abbiamo fatto una grande prestazione». Le dichiarazioni dell’esterno della Fiorentina. Dodo è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Abbiamo parlato prima di entrare in campo, la nostra squadra è diventata una famiglia e sapevamo che per uscire da quella situazione dovevamo giocare di squadra. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, venire in questo campo a giocare contro la Juventus era difficile ma con la qualità che abbiamo potevamo fare male ed è stata una grande prestazione » FUTURO – « Vediamo cosa succede, spero ma io penso solo a giocare e lascio tutto al mio procuratore » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bao was furious when he learned that the girl had come to take his ducks.
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