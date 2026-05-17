Durante la partita contro la Juventus, il giocatore ha commentato la difficoltà di affrontare la squadra avversaria, sottolineando comunque che la prestazione della propria squadra è stata di alto livello. Ha aggiunto che il futuro dipenderà dagli sviluppi successivi, senza fare previsioni precise. La sua dichiarazione si concentra sull'impegno mostrato in campo e sui risultati ottenuti, lasciando aperta la possibilità di ulteriori valutazioni in futuro.

di Luca Fioretti Dodo: «Era difficile venire qui e giocare contro la Juve ma abbiamo fatto una grande prestazione». Le dichiarazioni dell’esterno della Fiorentina. Dodo è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Abbiamo parlato prima di entrare in campo, la nostra squadra è diventata una famiglia e sapevamo che per uscire da quella situazione dovevamo giocare di squadra. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, venire in questo campo a giocare contro la Juventus era difficile ma con la qualità che abbiamo potevamo fare male ed è stata una grande prestazione » FUTURO – « Vediamo cosa succede, spero ma io penso solo a giocare e lascio tutto al mio procuratore » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dodo: «Era difficile venire qui e giocare contro la Juve ma abbiamo fatto una grande prestazione. Futuro? Vediamo cosa succede»

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