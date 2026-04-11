L’allenatore della Juventus ha commentato la partita contro l’Atalanta, affermando che era prevedibile la difficoltà di affrontare questa squadra in casa. Ha anche menzionato che per la Juventus il quarto posto in classifica dovrebbe rappresentare una conseguenza naturale della qualificazione alla Champions League. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN, dopo la partita.

di Luca Fioretti Spalletti a DAZN: «Sapevamo che era dura venire a giocare qui». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il match contro l’Atalanta. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Sapevamo che era dura venire a giocare qui, poi l’abbiamo toccato con mano perchè loro sono una squadra forte e stanno benissimo in campo. Partono da destra a sinistra più volte prima di chiudere l’azione, corse, scivolate. Quando riconquisti palla devi essere bravo a gestirla perchè senno sei costretto a rincorrere. Non abbiamo né costruito bene né gestito e nella prima mezz’ora abbiamo corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Sapevamo che era dura venire a giocare qui. Il quarto posto? Per la Juve deve essere una conseguenza stare in Champions»

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