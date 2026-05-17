Lunedì 18 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Djurgarden e Sirius nell’ambito dell’Allsvenskan. Sirius, guidato dall’allenatore Engelmark, si trova in testa alla classifica del campionato svedese. La squadra ospite affronta questa trasferta dopo aver mantenuto una serie di risultati positivi. La formazione di casa, invece, cerca di migliorare la propria posizione in campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista di questa sfida.

Il Sirius di Engelmark continua a volare in vetta all’Allsvenskan e quest’oggi ha in programma la trasferta sul campo del Djurgarden. I blaranderna di Honkavaara sono attualmente quarti in classifica e vengono da 2 vittorie consecutive con ben 10 gol all’attivo. Squadra tornata finalmente a segnare a raffica e a guardare in alto in classifica, dopo due anni di transizione e un profondo rinnovamento dell’organico.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Djurgarden-Sirius (lunedì 18 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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