Sirius-Örgryte IS lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle 19:00 si gioca il posticipo del settimo turno di Allsvenskan tra Sirius e Örgryte IS. La partita si svolge allo stadio di Sirius, con la squadra di casa in testa alla classifica e il neopromosso Örgryte IS che cerca di ottenere punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili prima dell'inizio del match.
Posticipo del settimo turno di Allsvenskan che vede la capolista Sirius affrontare in casa il neopromosso Örgryte IS. La squadra di Engelmark viaggia a quasi 3 gol di media a partita, e ha già scavato il solco sulla concorrenza andando a +5 sull’Hammarby secondo e già piegato nello scontro diretto. Non è detto sapere quanto durerà questa fuga ma i nerazzurri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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