Sirius-Örgryte IS lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle 19:00 si gioca il posticipo del settimo turno di Allsvenskan tra Sirius e Örgryte IS. La partita si svolge allo stadio di Sirius, con la squadra di casa in testa alla classifica e il neopromosso Örgryte IS che cerca di ottenere punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili prima dell'inizio del match.

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Posticipo del settimo turno di Allsvenskan che vede la capolista Sirius affrontare in casa il neopromosso Örgryte IS. La squadra di Engelmark viaggia a quasi 3 gol di media a partita, e ha già scavato il solco sulla concorrenza andando a +5 sull’Hammarby secondo e già piegato nello scontro diretto. Non è detto sapere quanto durerà questa fuga ma i nerazzurri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sirius-Örgryte IS (lunedì 11 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiUltima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby. Argomenti più discussi: Live IK Sirius - Orgryte - Campionato svedese: Punteggi & Highlights Calcio - 11/05/2026; Sirius-Orgryte: diretta live e streaming gratis del match del campionato svedese; Statistiche IK Sirius - Orgryte : Risultati Calcio; IK Sirius - Orgryte Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti.