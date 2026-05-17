Djené Dakonam Ortega ha dichiarato di voler proseguire la sua carriera con il Getafe, considerando il club come una seconda casa. Il difensore togolese sta per concludere la sua nona stagione con la squadra spagnola e le sue parole hanno attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua permanenza nel club sembra ormai certa, mentre il suo futuro nel calcio sarà legato alle decisioni prese nelle prossime settimane.

2026-05-17 07:05:00 Il web è in subbuglio: Djene Dakonam Ortega Sta per chiudere la sua nona stagione al Getafe. Capitano, leader e un’istituzione del club azulón, trasuda Getafismo dai suoi pori. Il togolese è l’uomo con più presenze in Prima Divisione nella storia del club e tutto indica che resterà almeno un altro anno, nonostante il suo contratto scadrà a giugno. Prima del duello contro l’Elche, il difensore ha chiacchierato MARCA e ha parlato di Europa e delle possibilità, in questi due giorni rimasti, di realizzare un sogno che solo poche settimane fa sembrava utopico. CHIEDERE. Che periodo stai vivendo, vero? RISPOSTA. Sono molto orgoglioso della squadra e di quello che stiamo facendo in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Djené: “Voglio continuare a Getafe, è casa mia”

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