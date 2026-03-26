Diya Joukani, giovane designer indiana, ha guadagnato popolarità su TikTok grazie a video in cui mostra i suoi abiti fatti a mano mentre cammina per le strade della sua città. I video hanno raggiunto oltre 10 milioni di

È diventata virale su TikTok grazie ai video (da 10 milioni di «mi piace») in cui passeggia per le strade della sua città con indosso i capi che realizza nel suo atelier di Bombay. Ecco chi è «la ragazza cool dall'India», come è stata ribattezzata on-line, la giovane designer che mescola silhouette street-style a tessuti e pattern tradizionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diya Joukani, the cool girl from India: «L'India è la mia molla creativa, voglio mostrare al mondo la mia cultura attraverso la mia moda»

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Una selezione di notizie su Diya Joukani

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