Distretto biologico e futuro | La salute dell’ambiente diventa quella di tutti

L'agricoltura biologica si sta integrando sempre di più con tematiche di salute pubblica e tutela ambientale, creando un modello di sviluppo che coinvolge vari settori. In particolare, si parla di un distretto biologico che mira a promuovere pratiche agricole sostenibili e a ridurre l'uso di sostanze chimiche. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di interventi volti a migliorare la qualità dell'ambiente e a favorire un'economia più verde. Le attività si concentrano su progetti di produzione, ricerca e formazione.

Agricoltura, salute e ambiente sempre più legati in un unico modello di sviluppo. È questo il messaggio emerso dal quinto evento formativo ’I Valori del Biologico’, organizzato dal Distretto Biologico della Maremma Toscana al Centro Fiere del Madonnino dove istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore si sono confrontati sul tema ’One Health: tra salute e territorio’. Al centro dell’incontro la convinzione che la salute non dipenda soltanto dalla medicina, ma anche dalla qualità dell’ambiente e dell’alimentazione. "Per molti anni abbiamo pensato alla salute quasi esclusivamente come cura della malattia – ha spiegato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Distretto Biologico della Maremma Toscana –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Distretto biologico. Nutraceutica. 15 maggio 2026

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