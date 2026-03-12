Salvaguardia dell’ambiente come strumento di tutela della salute | il focus del Distretto Rotary Campania a Salerno

Il 14 marzo alle ore 10, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, si svolgerà un forum promosso dal Distretto Rotary della Campania dedicato alla tutela dell’ambiente come strumento di protezione della salute. L’evento riunirà rappresentanti del Rotary e altri ospiti per discutere di questioni ambientali e di salute pubblica senza approfondimenti sulle cause o motivazioni.

Il Rotary della Campania e la difesa dell’ambiente. Dopodomani, sabato 14 marzo, alle ore 10, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, si terrà il forum sulla “Salvaguardia dell’ambiente come strumento di tutela della salute” promosso dal Distretto Rotary della Campania. Introdurranno i lavori il Governatore del Distretto Rotary della Campania, Angelo Di Rienzo, il presidente AERA (Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, Pietro Freschi, il presidente del Rotary Club di Salerno, Francesco Caggiano. Seguiranno relazioni e confronti con diversi studiosi dell’ambiente. Sul tema: “Le modifiche antropogeniche dell’ambiente e... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

