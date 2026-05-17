Discesa della Croce | quando il Bob a Manfredonia si correva sui coperchi delle cucine

Negli anni passati a Manfredonia, la discesa della Croce era un evento che coinvolgeva anche una tradizione particolare: la corsa con il “Bob” sui coperchi delle cucine. In quella stagione, il gioco si svolgeva sui tetti delle case, utilizzando come pista i copertoni e le lamiere. Le immagini di quei tempi mostrano ragazzi e giovani che si sfidavano in un’attività che mescolava passione e rischio, creando un ricordo vivace delle usanze locali legate alle celebrazioni religiose.

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Questi coperchi di metallo smaltato, nati per proteggere i fornelli, diventavano i nostri mezzi da competizione in base alla taglia: Il Monoposto (60x60 cm): tipico delle cucine a quattro fornelli. Agile e scattante, ideale per un pilota solitario che doveva governare la discesa tra i sassi. Il Bob a tre (60x90 cm): tipico delle cucine con porta bombola e piastra elettrica. Era la versione "allungata", dove ci si incastrava in due o anche in tre, uno dietro l’altro, per fare massa e volare ancora più veloci. La partenza era un rito di squadra: c’era sempre un amico che, con tutta la forza che aveva in corpo, ti spingeva per i primi metri dando al coperchio l'inerzia necessaria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Discesa della Croce: quando il “Bob” a Manfredonia si correva sui coperchi delle cucine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Manfredonia, nuova vita per il Campo della Croce? Incendio al mercatino rionale della Croce a ManfredoniaINCENDIO AL MERCATINO RIONALE CROCE DI MANFREDONIA: INTERVENTO LAMPO DEI VIGILI DEL FUOCO. Lavastrade in azione nelle vie: Maqueda, Discesa dei Giudice, Emerico Amari, Sant'Anna, Parlamento, Vittorio Emanuele, Piazza Croce dei Vespri, Bellini, Aragona, Giulio Cesare, x.com