Manfredonia nuova vita per il Campo della Croce?
Il Comune di Manfredonia ha formalizzato l'acquisizione di un'area nel rione Croce, come indicato nell'atto N.11005 del 20 aprile 2026. La procedura riguarda la trasformazione di un terreno destinato alla realizzazione di un campo di calcio, che ora passa al patrimonio indisponibile dell'ente. Questa mossa rientra in una procedura di acquisizione prevista dalla normativa vigente.
Con l'atto N.11005 Repertorio del 20 aprile 2026 ad oggetto "Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Manfredonia di area occorsa per la realizzazione del campo di calcio al rione Croce, ai sensi dell’art.42bis del D.P.R. 3272001 s.m.i..," potrebbe esserci una svolta per il campo cittadino situato nel suddetto quartiere. Grazie a questo atto il Comune acquisisce l'aria del campo della Croce per riqualificarlo. L'indennità complessiva, per l'esproprio del terreno, è pari ad euro 125.997,20.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie correlate
Nuova vita per il campo sportivo della RottaPONTEDERA Lavori conclusi al campo sportivo de La Rotta, nella frazione del Comune di Pontedera.
Nuova vita per il campo da basket al Villaggio DanteArriva anche ad Arezzo il progetto di Pistoia Basket “RiqualifichiAMO”, promosso da Estra e con la disponibilità del Comune di Arezzo.