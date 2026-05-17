Disastro Juventus | umiliazione interna contro la Fiorentina l’analisi VIDEO di Andrea Bargione
La Juventus ha subito una pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina, che si è imposta con un risultato netto all'Allianz Stadium. La squadra di casa ha mostrato difficoltà evidenti in entrambe le fasi di gioco, portando a un crollo complessivo che ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori. La partita è stata commentata nel dettaglio attraverso un video dal giornalista, evidenziando le fasi salienti e le criticità emerse durante il match. La sconfitta ha avuto ripercussioni sulla classifica della squadra di casa.
Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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