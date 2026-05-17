Disastro Juventus | umiliazione interna contro la Fiorentina l’analisi VIDEO di Andrea Bargione

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha subito una pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina, che si è imposta con un risultato netto all'Allianz Stadium. La squadra di casa ha mostrato difficoltà evidenti in entrambe le fasi di gioco, portando a un crollo complessivo che ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori. La partita è stata commentata nel dettaglio attraverso un video dal giornalista, evidenziando le fasi salienti e le criticità emerse durante il match. La sconfitta ha avuto ripercussioni sulla classifica della squadra di casa.

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