Atalanta tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham senza dimenticare l’emozione di Osimhen Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
I tifosi dell’Atalanta sono stati protagonisti di un sostegno caloroso, mentre il tecnico Tudor ha affrontato una sconfitta contro il Tottenham. Nel frattempo, l’attaccante Osimhen ha regalato momenti emozionanti in campo. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione analizzano le prestazioni, offrendo un quadro dettagliato delle recenti sfide della squadra. Un video accompagna l’approfondimento.
Esonero Tudor, la panchina degli Spurs trema dopo il ko con l'Atletico: la posizione del...
Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l'esonero di Filipe Luis e l'emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l'emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Dal gol di Pasalic all’applauso finale: Atalanta, il migliore in campo è il pubblicoNonostante la sconfitta per 6-1 i tifosi dell'Atalanta hanno voluto dedicare una sciarpata e tanti applausi ai propri calciatori ... gianlucadimarzio.com
Atalanta, una sconfitta tra gli applausiL’Atalanta perde 6-1 con il Bayern ma lascia il campo tra gli applausi dei tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto ... calcioatalanta.it