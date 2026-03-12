Atalanta tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham senza dimenticare l’emozione di Osimhen Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

I tifosi dell’Atalanta sono stati protagonisti di un sostegno caloroso, mentre il tecnico Tudor ha affrontato una sconfitta contro il Tottenham. Nel frattempo, l’attaccante Osimhen ha regalato momenti emozionanti in campo. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione analizzano le prestazioni, offrendo un quadro dettagliato delle recenti sfide della squadra. Un video accompagna l’approfondimento.