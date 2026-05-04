Vlahovic salva la Juve | è lui l’uomo Champions? Analisi dopo il Verona – VIDEO di Andrea Bargione

Dopo il pareggio casalingo contro il Verona, si è parlato molto di Vlahovic come possibile protagonista in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che lascia i bianconeri a distanza di sicurezza, ma il contributo dell’attaccante serbo ha attirato l’attenzione. La sua presenza in campo e le occasioni create vengono spesso analizzate come elementi chiave per le future sfide europee. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando aperte molte considerazioni sulla squadra.

di Andrea Bargione Vlahovic salva la Juve: è lui l’uomo Champions? Analisi dopo il deludente pareggio ottenuto allo Stadium dai bianconeri contro il Verona. Nonostante la delusione per il pareggio casalingo, l’unica vera nota lieta emersa dalla sfida tra Juventus e Verona è rappresentata dal ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, reduce da un lungo e tormentato calvario fisico, è riuscito finalmente a ritrovare la via della rete, dimostrando di essere l’uomo giusto al momento giusto per le ambizioni bianconere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In un finale di stagione che si preannuncia infuocato e privo di margini d’errore, la sua ritrovata vena realizzativa potrebbe fornire la spinta decisiva per blindare la qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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