Disastro Juventus | umiliati in casa dalla Fiorentina! – VIDEO di Andrea Bargione

Nella partita giocata allo stadio, la squadra di casa ha subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi e analisti sorpresi, considerando le aspettative iniziali. Al termine dell’incontro, un analista ha commentato la prestazione della squadra di casa, evidenziando alcune criticità emerse nel corso del match. Il video di Andrea Bargione riassume le principali fasi e i momenti salienti della gara.

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di Andrea Bargione Disastro Juventus: umiliati in casa dalla Fiorentina! L’analisi in video di Andrea Bargione al termine della pesantissima sconfitta dello Stadium. Una Juventus disastrosa crolla clamorosamente tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, complicando maledettamente la corsa verso la qualificazione in Champions League. Quella subita dai bianconeri e dal proprio pubblico è a tutti gli effetti un’autentica umiliazione, sia per le proporzioni del risultato sia per l’atteggiamento rinunciatario mostrato in campo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il giornalista Andrea Bargione, nella... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Disastro Juventus: umiliati in casa dalla Fiorentina! – VIDEO di Andrea Bargione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DISASTRO JUVENTUS: umiliati in casa dalla Fiorentina! Sullo stesso argomento Leggi anche: Disastro Juventus: umiliazione interna contro la Fiorentina, l’analisi VIDEO di Andrea Bargione Disastro Juventus, battuta in casa 2-0 dalla FiorentinaRovinare una stagione così fa davvero malissimo: farlo perdendo contro una rivale storica come la Fiorentina è ancora peggio. Disastro Juventus: bianconeri battuti in casa 2-0 dalla Fiorentina, Champions lontanaI bianconeri vengono messi sotto dai viola di Vanoli che battono i padroni di casa allo Stadium approfittando al meglio delle occasioni. L’undici di Spalletti scivola al sesto posto e rischia grosso ... ilgiornale.it Disastro Juventus, il Como sbanca Torino: terza sconfitta consecutiva per SpallettiIl pomeriggio dell’Allianz Stadium si trasforma nell’ennesimo incubo per una Juventus sempre più fragile e lontana dalle certezze che dovrebbero accompagnare una squadra in lotta per i vertici. Il ... it.blastingnews.com