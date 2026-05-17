Disastro Juventus battuta in casa 2-0 dalla Fiorentina

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, un risultato che complica le speranze di proseguire bene in questa stagione. La squadra di casa non è riuscita a reagire alle offensive avversarie e ha concluso il match senza segnare. La partita si è svolta davanti al pubblico dello stadio, con i tifosi che hanno assistito a una prestazione difficile da digerire. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra, che ora si trova a dover affrontare alcune sfide importanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rovinare una stagione così fa davvero malissimo: farlo perdendo contro una rivale storica come la Fiorentina è ancora peggio. Nonostante i viola siano reduci da una stagione disastrosa e si siano salvati per il rotto della cuffia, l’undici di Vanoli approfitta al meglio di una Juventus troppo imprecisa e nervosa per segnare due reti, portarsi a casa i tre punti ed inguaiare i bianconeri nella corsa alla Champions. A far scivolare la Juventus al sesto posto in classifica sono le reti di Ndour e dell’ex Mandragora, una per tempo: qualche polemica per la rete del pareggio di Vlahovic annullata per un fuorigioco millimetrico ma la Juve ha fatto troppo poco per portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Disastro Juventus, battuta in casa 2-0 dalla Fiorentina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conferenza Stampa Spalletti Post Fiorentina 1-1 Juventus Sullo stesso argomento Disastro Juventus: bianconeri battuti in casa 2-0 dalla Fiorentina, Champions lontanaRovinare una stagione così fa davvero malissimo: farlo perdendo contro una rivale storica come la Fiorentina è ancora peggio. Leggi anche: Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica Disastro Juventus: bianconeri battuti in casa 2-0 dalla Fiorentina, Champions lontanaI bianconeri vengono messi sotto dai viola di Vanoli che battono i padroni di casa allo Stadium approfittando al meglio delle occasioni. L’undici di Spalletti scivola al sesto posto e rischia grosso ... ilgiornale.it Disastro Juventus, il Como sbanca Torino: terza sconfitta consecutiva per SpallettiIl pomeriggio dell’Allianz Stadium si trasforma nell’ennesimo incubo per una Juventus sempre più fragile e lontana dalle certezze che dovrebbero accompagnare una squadra in lotta per i vertici. Il ... it.blastingnews.com