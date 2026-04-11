Atalanta Palladino bestia nera della Juventus | i numeri contro i bianconeri parlano chiaro! Dalla panchina sfumata al possibile ‘sgambetto’ Champions

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha avuto finora risultati positivi contro la Juventus. I numeri evidenziano un record favorevole nelle sfide disputate contro i bianconeri. La sua presenza sulla panchina ha portato a risultati che si distinguono rispetto ad altri tecnici, influenzando le partite tra le due squadre. La sua gestione è stata segnata da alcune vittorie e pareggi che hanno lasciato il segno negli incontri ufficiali.

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