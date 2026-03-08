Cesena Juventus Under 17 1-1 | i bianconeri vanno oltre l’emergenza Elimoghale scende dalla Primavera e trascina i bianconeri

Nel match tra Cesena e Juventus Under 17, si è concluso 1-1. I bianconeri, nonostante le assenze, sono riusciti a portare a casa un punto importante in trasferta. Elimoghale, che è sceso dalla Primavera, ha giocato un ruolo chiave nel risultato finale. La squadra juventina ha mantenuto il comando della classifica grazie a questa prestazione.

Cesena Juventus Under 17, i bianconeri strappano un prezioso punto in trasferta nonostante le assenze e mantengono saldo il comando. La Juventus Under 17 strappa un pareggio di grandissimo carattere al termine della 21esima giornata del campionato giovanile. Il match disputato contro il Cesena si chiude con il punteggio finale di 1-1, risultato fondamentale che permette alla capolista di mantenere assolutamente inviolata la propria imbattibilità stagionale e blindare l'attuale primato. I ragazzi escono dal campo con un punto d'oro, maturato in totale emergenza offensiva. La vigilia della delicata trasferta non è stata affatto semplice per via di un'infermeria molto affollata.