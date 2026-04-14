Nella partita tra Fubal e Atalanta, la squadra di casa ha perso contro la Juventus. I pronostici dei lettori indicano una probabilità di vittoria di circa un su dieci per il pronostico corretto. A livello di campionato, il mese di aprile si presenta decisivo per le squadre di Roma, Lazio e Cagliari, con le classifiche ancora molto aperte.

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Aprile fondamentale tra Roma, Lazio e Cagliari, le classifiche sono ancora apertissime. Un mese intensissimo, che ci dirà tanto del finale di stagione dei nerazzurri. E così come è ancora tutto aperto su due fronti - campionato e coppa - per i ragazzi di mister Palladino, così in Fubal è ancora tutto da scrivere e sono ancora tantissimi i premi da assegnare. Per la graduatoria mensile di aprile saranno decisive le prossime tre, con Roma, Lazio e Cagliari. Volete fare il vostro pronostico della gara contro i giallorossi? Partecipare al concorso è completamente gratuito: dovete soltanto registrarvi su fubal.ecodibergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica

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