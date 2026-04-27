? Cosa sapere Inaugurata a Matera la mostra documentaria Ritorno alla libertà presso Palazzo Malvinni Malvezzi.. L'esposizione ricostruisce l'insurrezione del 21 settembre 1943 contro le forze occupanti naziste.. Il 25 aprile, tra le mura del Palazzo Malvinni Malvezzi in piazza Duomo a Matera, è stata inaugurata la mostra documentaria intitolata Ritorno alla libertà per commemorare la resistenza locale contro l’occupazione nazista. La cerimonia, avvenuta nel cuore del centro storico materano, ha segnato un momento di profonda riflessione collettiva attraverso un percorso espositivo curato dall’Archivio di Stato. L’evento ha la partecipazione di diverse autorità civili, militari e religiose, tra cui la Prefetto Maria Carolina Ippolito, il sindaco Antonio Nicoletti e il presidente della Provincia Francesco Mancini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera celebra la Resistenza: la mostra che racconta il coraggio del 1943

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