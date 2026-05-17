Disabilità Locatelli | un unico certificato per tagliare la burocrazia
Il governo ha annunciato l’introduzione di un certificato unico per le persone con disabilità, con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche per le famiglie. La nuova misura mira a ridurre i passaggi richiesti per ottenere vari servizi e agevolazioni, rendendo più immediata l’accessibilità alle risorse disponibili. Tuttavia, ci sono ancora questioni da risolvere e resistenze da parte di alcuni enti e amministrazioni che temono possibili complicazioni o ritardi nella gestione delle pratiche.
? Punti chiave Come cambierà concretamente la vita delle famiglie con un unico certificato?. Quali sono le resistenze che potrebbero bloccare la riforma di Locatelli?. Cosa prevede il nuovo "progetto di vita" per superare l'assistenzialismo?. Chi dovrà collaborare con gli enti locali per attuare il cambiamento?.? In Breve Incontro ad Avezzano con il sindaco Di Pangrazio e l'assessore Basilico.. Partecipazione di Vincenzo D'Incecco, Carla Mannetti e Daniele Ferella.. Introduzione del progetto di vita per integrare aspetti sociali e sanitari.. Passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione delle competenze individuali.. Ad Avezzano, nel... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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