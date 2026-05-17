Disabilità Locatelli | un unico certificato per tagliare la burocrazia

Il governo ha annunciato l’introduzione di un certificato unico per le persone con disabilità, con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche per le famiglie. La nuova misura mira a ridurre i passaggi richiesti per ottenere vari servizi e agevolazioni, rendendo più immediata l’accessibilità alle risorse disponibili. Tuttavia, ci sono ancora questioni da risolvere e resistenze da parte di alcuni enti e amministrazioni che temono possibili complicazioni o ritardi nella gestione delle pratiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui