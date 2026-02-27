Riforma della disabilità | dal 1° marzo nuovo sistema con certificato medico introduttivo unico in altre 40 province

Dal 1° marzo 2026 entra in vigore la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità. In questa fase, in altre 40 province, viene introdotto un nuovo sistema che prevede l’uso di un certificato medico introduttivo unico. La modifica riguarda la gestione delle pratiche di riconoscimento della disabilità e si applica alle aree interessate dalla sperimentazione.

Dal 1° marzo 2026 prende avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della disabilità, prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 192026 e attuativa del decreto legislativo n. 622024. Lo comunica l’INPS, che estende il nuovo sistema di accertamento ad ulteriori territori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPS

Riforma della disabilità, via al certificato medico introduttivo e nuove provinceIl 23 febbraio l'Inps ha comunicato l'avvio della terza fase della sperimentazione in merito alla riforma della disabilità.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Dal 1° marzo la riforma della disabilità si estende ad altre 40 province - OMaR; Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 la terza fase di sperimentazione. Istruzioni operative; Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPS.

Riforma disabilità 2026: cosa cambia per i soggetti fragili e le famiglieEcco cosa prevede la riforma della disabilità nel 2026 e cosa cambia per i soggetti fragili e le famiglie che li assistono a partire dal 1° marzo. ticonsiglio.com

Disabilità, dal 1° marzo nuova fase della riforma: sperimentazione estesa a 40 provinceScopri tutti i dettagli riguardo Disabilità, dal 1° marzo nuova fase della riforma: sperimentazione estesa a 40 province . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Ministro Locatelli: ''Riforma della disabilità, Sondrio esempio per tutti'' - facebook.com facebook

27/2/26.CISL-VENEZIA.RIFORMA DELLA DISABILITÀ,CON L’1/3/26 CAMBIANO PROCEDURE PER RICONOSCERLA. LA PROVINCIA DI VE ENTRA NELLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE ERMELINDA VENTRIGLIA(RESPONS.INAS VENEZIA:foto):RAF x.com