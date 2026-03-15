Alessandra Locatelli ha dichiarato di desiderare un evento unico e premi uguali per atleti con e senza disabilità. Ha affermato che il cambiamento è possibile e necessario, sottolineando l'importanza di garantire lo stesso trattamento a tutti gli atleti. La sua proposta mira a unificare le competizioni e i riconoscimenti, evidenziando l’importanza di pari opportunità nello sport.

"Cambiare si può e si deve. Soprattutto per il diritto di questi atleti di avere lo stesso trattamento. È un dovere". Parole della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli che, a poche ore dalla chiusura delle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, prova ad immaginare quali possano essere non solo l’eredità di questa edizione ma anche lo sviluppo futuro dell’evento. Dal mondo della disabilità emerge chiara la richiesta di unire Paralimpiadi e Olimpiadi in un’unica manifestazione perché oggi finiscono con l’essere percepiti e soprattutto trattati come eventi di rango diverso. Una missione impossibile, l’unificazione? "Dagli anni Sessanta, quando sono nate le Paralimpiadi, ci sono stati tantissimi cambiamenti nell’organizzazione, nei luoghi, nell’allineamento delle edizioni – sottolinea Locatelli –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandra Locatelli: "Sogno un unico evento e premi uguali per atleti con e senza disabilità"

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