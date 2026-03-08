Disabilità e inclusione a Quarto un convegno con il ministro Locatelli

A Quarto si è svolto un convegno dedicato alla disabilità e all’inclusione, con la partecipazione del ministro Locatelli. L’evento ha riunito rappresentanti di istituzioni, scuola e territorio per discutere delle questioni legate ai diritti delle persone con disabilità e alle strategie di integrazione. Durante l’incontro sono stati affrontati vari aspetti pratici e normativi legati a questa tematica.

Il 31 marzo confronto tra istituzioni, scuola ed esperti sui diritti delle persone con disabilità. Orlandino: «Serve un impegno condiviso per migliorare inclusione e servizi» QUARTO – Un momento di confronto tra istituzioni, scuola e territorio per riflettere sul tema dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità. È in programma per il 31 marzo a Quarto un convegno che riunirà esperti, docenti e rappresentanti delle istituzioni con l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte e individuare possibili prospettive di miglioramento. A moderare il dibattito sarà il professore Cosimo Orlandino, docente di sostegno presso l’ISIS Rita Levi Montalcini e garante comunale per la disabilità, promotore dell’iniziativa insieme ai colleghi del dipartimento di sostegno dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

