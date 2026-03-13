Riforma disabilità Locatelli | Sempre più studenti si iscrivono all’Università l’accessibilità oggi riguarda anche l’informatica Il ruolo della scuola nel progetto di vita INTERVISTA
La ministra Alessandra Locatelli ha parlato in un’intervista a Orizzonte Scuola della riforma sulla disabilità, sottolineando come sempre più studenti con disabilità si iscrivano all’università e come l’accessibilità, oggi, includa anche il settore informatico. Ha evidenziato il ruolo della scuola nel progetto di vita degli studenti e l’importanza di garantire condizioni adeguate per tutti.
La ministra Alessandra Locatelli, intervistata da Orizzonte Scuola, evidenzia il ruolo centrale della scuola nel progetto di vita delle persone con disabilità e la necessità di rafforzare il collegamento tra istruzione, università, lavoro e servizi territoriali per garantire inclusione e piena cittadinanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
