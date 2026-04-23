Ecco come Trump vuole riscrivere l’immagine degli Stati Uniti nel mondo

Un nuovo sondaggio condotto in sei paesi dell’Unione Europea rivela come gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, siano percepiti come una minaccia più che come un alleato affidabile. I risultati, pubblicati nei primi giorni di aprile, mostrano una crescente preoccupazione tra le popolazioni europee nei confronti delle scelte e delle politiche adottate dagli Stati Uniti in questo periodo.

Una minaccia più che un paese alleato: è così che gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump sono percepiti in Europa, secondo un sondaggio European Pulse condotto in sei dei principali paesi dell’Unione e pubblicato i primi di aprile. Una prova della crescente e preoccupante impopolarità della prima potenza mondiale, a cui lo stesso governo statunitense sta cercando di porre un argine, attraverso azioni mirate coordinate dal Dipartimento di Stato. Per milioni di europei, la minaccia si chiama Washington. Dal sondaggio European Pulse – condotto lo scorso marzo da Cluster17 per il media POLITICO e beBartlet (una società di consulenza e advocacy politica con sede principale a Madrid), attraverso 6.🔗 Leggi su It.insideover.com

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