L’Iran ha risposto con attacchi informatici ai recenti eventi nella regione, mentre il governo degli Stati Uniti ha annunciato tagli alle risorse del Doge, una decisione che potrebbe avere conseguenze economiche significative. Nel frattempo, si è diffusa la notizia dell’uccisione della Guida suprema, Ali Khamenei, in un’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele.

Dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, a Teheran rimane la carta degli attacchi hacker a fini psicologici. Perché l’impatto mediatico è maggiore di quello strategico reale L’uccisione della Guida suprema, Ali Khamenei, in un’operazione congiunta americano-israeliana segna uno spartiacque nella storia della Repubblica islamica. In poche ore, secondo fonti statunitensi, centinaia di obiettivi militari sono stati colpiti per neutralizzare difese aeree, missili e centri di comando. Il messaggio è stato chiaro: paralizzare la capacità di risposta convenzionale di Teheran. Ma quando le opzioni militari si riducono, resta il cosiddetto quinto dominio: il cyberspazio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La rappresaglia cyber dell’Iran, e i tagli del Doge che rischiano di costare caro agli Stati Uniti

Gli Stati Uniti lanciano attacchi di rappresaglia in Siria contro decine di obiettivi dell’ISISSecondo una dichiarazione rilasciata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth sui social media, venerdì l’esercito americano ha lanciato attacchi di...

La telefonata che poteva costare caro: a Erba anziana riconosce la truffa del finto carabiniereUna telefonata improvvisa, una voce autorevole dall’altra parte del telefono e una richiesta che poteva trasformarsi in un grave raggiro.

Contenuti e approfondimenti su Stati Uniti.

Temi più discussi: Quinto dominio La rappresaglia cyber dell’Iran, e i tagli del Doge che rischiano di costare caro agli Stati Uniti; Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e Russia; Basi americane in Medio Oriente, dove si trovano e perché l'Iran sta attaccando Bahrein, Qatar e Emirati Arabi; Così è nata l'operazione Ruggito del leone. L'Iran può resistere ma ha capacità limitate.

Siria, attacchi aerei degli Stati Uniti contro l'Isis: centrati 70 obiettivi dell'Isis. Trump: «Colpiti con una fortissima rappresaglia»Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. «Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse ... ilmessaggero.it

Siria, attacchi aerei degli Stati Uniti contro l'Isis: centrati 70 obiettivi dell'Isis. Trump: «Colpiti con una fortissima rappresaglia»L'operazione è stata confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. «Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le ... ilmattino.it

Dopo il violento attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran, gran parte dello spazio aereo del Golfo è stata chiusa, causando cancellazioni e deviazioni su scala globale. Gli effetti si propagano oltre la regione, intaccan - facebook.com facebook

L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, l’uccisione di Khamenei e le sorti del regime di Teheran, le reazioni nel resto del mondo, le conseguenze economiche e gli equilibri geopolitici. Speciale #PresaDiretta in onda su #Rai3 e RaiPlay: bit.ly/Rai3LIVE x.com