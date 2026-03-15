Scambio Juventus-Fiorentina Di Gregorio in viola e Dodò in bianconero | CM

A due mesi dalla fine della stagione, si susseguono le mosse di calciomercato tra Juventus e Fiorentina. La Fiorentina ha ingaggiato Di Gregorio, mentre la Juventus ha aggiunto Dodò alla rosa. Le due squadre stanno preparando le prossime mosse per rinforzare le rispettive formazioni in vista della prossima stagione.

A circa due mesi dalla conclusione della stagione calcistica le squadre stanno iniziando a pensare alle mosse di calciomercato per migliorare le proprie rose. Possibile scambio tra Juventus e Fiorentina in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Juventus e Fiorentina starebbero pensando ad uno scambio che potrebbe fare comodo a entrambe le società con i club che potrebbero iniziare a parlarne durante la prossima sosta per le nazionali. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus sarebbe fortemente interessata al cartellino di Dodò, esterno brasiliano che è in scadenza di contratto con i viola nel giugno del 2027. Un fattore che potrebbe portare la Fiorentina a cedere il calciatore durante la prossima estate per monetizzare e non rischiare di perderlo a costo zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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