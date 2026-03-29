Juventus Women Fiorentina 1-0 LIVE | Capeta per il vantaggio bianconero

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina con il risultato di 1-0. La partita è stata segnata dal gol di Capeta, che ha deciso l'incontro. La cronaca live e la moviola sono disponibili per seguire passo dopo passo le azioni più importanti del match.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 1-0: sintesi e moviola. 18? Occasione Janogy – Tutta sola, colpisce di testa da... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 1-0 LIVE: Capeta per il vantaggio bianconero Articoli correlati Fiorentina Juventus Women 0-2 LIVE: Capeta raddoppia a inizio ripresaSenesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero Pellegrini Juve:... Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard per il vantaggio bianconerodi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia... Juventus women-Fiorentina 1-0 Tutto quello che riguarda Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Gallery | Women | Al lavoro verso la sfida alla Fiorentina; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Juventus Women - Fiorentina 0-0: inizia il primo tempo18:01 - INIZIA IL PRIMO TEMPO ---- 17:07 - Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS WOMEN: Rusek; Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta, Beccari, Walti, Vangsgaard, Thomas, ... tuttojuve.com Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook