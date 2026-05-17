Diretta gol Serie A LIVE | iniziano i match delle 12 la classifica aggiornata
Alle 12 sono iniziati i match della 37ª giornata di Serie A, con diverse squadre in campo per ottenere punti importanti nella corsa alla classifica finale. La giornata si svolge con aggiornamenti in tempo reale sui risultati, i tabellini e le azioni più significative delle partite in corso. Sono previste anche analisi dettagliate e moviole per seguire passo dopo passo gli episodi chiave di ogni incontro, mentre la cronaca live permette di conoscere gli sviluppi delle sfide in modo diretto e immediato.
Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!» Milan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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