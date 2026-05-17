Diretta gol Serie A LIVE | la cronaca di tutte le sfide del 37° turno e la classifica aggiornata

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della 37ª giornata del campionato di Serie A, sono andate in scena numerose sfide che hanno coinvolto tutte le squadre in lotta per punti e posizioni in classifica. La cronaca delle partite, con sintesi, risultati e moviole, è stata trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti costanti sulle azioni più importanti. La giornata ha visto diverse squadre affrontarsi in match che si sono conclusi con risultati vari, influenzando la classifica finale del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Udinese senza Zaniolo nelle ultime due partite: come Runjaic cambierà la formazione e cosa aspettarsi per il futuro del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live la cronaca di tutte le sfide del 37176 turno e la classifica aggiornata
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: la cronaca di tutte le sfide del 37° turno e la classifica aggiornata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DIRETTA SERIE A TUTTE DIRETTA LIVE SERIE A TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Video DIRETTA SERIE A TUTTE DIRETTA LIVE SERIE A TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Sullo stesso argomento

Diretta gol Serie A: la cronaca di tutte le sfide del 33° turnoLocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…...

Diretta gol Serie A LIVE: segui tutte le sfide della 28a giornataBastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...

diretta gol serie aLIVE Alle 12 Genoa-Milan, le ufficiali: Allegri conferma Gimenez in attacco. Cardinale a MarassiIl Diavolo ha terminato i bonus: per guadagnarsi la Champions con sicurezza, occorre vincere entrambe le ultime due partite. Rossoblù stimolati dal... romanista De Rossi ... gazzetta.it

diretta gol serie aLIVE Alle 12 Roma-Lazio, le ufficiali: Gasp ancora con Dybala dal 1', Sarri con Furlanetto in portaA mezzogiorno il derby tanto atteso, con i giallorossi più motivati degli avversari perchè a caccia della zona Champions ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web