Lotta Champions la diretta di Pisa-Napoli e classifica aggiornata – LIVE
Quattro partite si giocano alle 12:30, tra cui Pisa-Napoli, mentre altre si disputano contemporaneamente, tra cui Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. La sfida tra i partenopei e i toscani si svolge in un momento di grande attenzione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale. Gli incontri coinvolgono alcune delle squadre più attese della giornata e si svolgono tutte nello stesso intervallo orario. La situazione in classifica si modifica di conseguenza, con i risultati che arrivano in diretta.
Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live. Pisa-Napoli – Live. 1?- Inizia il match L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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#Calcio Terz'ultima giornata in #SeriaA. Alle 12,30 in campo #VeronaComo. Alle 15 due partite: #CremonesePisa e #FiorentinaGenoa. Alle 18 #ParmaRoma. Alle 20,45 #MilanAtalanta. Radiocronache in diretta su #Radio1. raiplaysound.it/radio1 x.com