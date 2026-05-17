Diretta gol Serie A LIVE | i match delle 12 la classifica aggiornata
Alle ore 12 si sono disputate alcune delle partite della 37esima giornata di Serie A, con risultati che aggiornano la classifica. La cronaca delle partite, i tabellini, le moviole e le cronache live sono disponibili per seguire l’evoluzione degli incontri. La giornata comprende diverse sfide che determinano la posizione delle squadre in classifica e influenzano la lotta per le zone alte e basse del campionato. Le partite sono state trasmesse in diretta, offrendo un quadro completo di quanto avvenuto sui campi.
Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!» Milan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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