Una donna è deceduta a casa a causa di un infarto intestinale dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso dello stesso ospedale. Nei giorni scorsi, si era rivolta alle strutture di emergenza denunciando intensi dolori addominali, ma era stata rimandata a casa senza essere ricoverata. Le autorità hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati alcuni medici, contestando loro il reato di omicidio colposo. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione dei casi di emergenza e sulle procedure di dimissione.

ASCOLI Per due volte, nell’arco di poche ore, era stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni lamentando forti dolori addominali. In entrambi i casi era stata dimessa e rimandata a casa. La mattina seguente, però, Stefania Clemente, 60 anni di Folignano, è morta nella sua abitazione. Ora, dopo la denuncia presentata dai figli, due medici del nosocomio ascolano risultano indagati per omicidio colposo. La vicenda risale allo scorso 9 maggio. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito, quel sabato la donna aveva iniziato ad accusare forti dolori addominali e aveva chiesto aiuto al figlio Francesco Gasperi, che, preoccupato per le condizioni della madre, l’aveva accompagnata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dimessa due volte dal pronto soccorso, muore per infarto intestinale a casa: medici indagati per omicidio colposo ad Ascoli

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