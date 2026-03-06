Biella per due volte la dimettono dal pronto soccorso e le danno antidolorifici | 43enne muore per ischemia cerebrale

A Biella, una donna di 43 anni ha visitato il pronto soccorso due volte, ricevendo antidolorifici in entrambe le occasioni. La sera del 18 settembre, si è recata nuovamente al pronto soccorso accusando dolori al collo, perdita dell’equilibrio e vertigini. Pochi giorni dopo, è deceduta a causa di un’ischemia cerebrale.

Aveva dolori al collo, perdita dell’equilibrio e vertigini quando Venus Vanadero Serrano è corsa per la prima volta al pronto soccorso il 18 settembre. Seguiranno altri due accessi nel giro di quattro giorni, poi un trasferimento all’ospedale di Novara dove morirà per le conseguenze di un’ischemia cerebrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Italiana muore in vacanza alle Canarie. Era stata dimessa due volte dal pronto soccorsoUna morte improvvisa e ancora tutta da chiarire, avvenuta lontano da casa durante una vacanza di Capodanno.

Dimesso per tre volte dal Pronto soccorso: muore 54enneÈ andato per ben tre volte al pronto soccorso, in ospedali diversi, ed è stato sempre dimesso.

Biella, dimessa due volte dal pronto soccorso: muore a 43 anni per ischemia cerebraleSi era presentata in ospedale con mal di testa, vertigini e difficoltà a camminare. Dimessa con una diagnosi di cervicalgia, è morta dopo un intervento ... torino.repubblica.it

