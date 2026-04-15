Morì in casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso | salma riesumata medici indagati

Una donna è deceduta nella propria abitazione poche ore dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. La salma è stata successivamente riesumata, e sono state aperte indagini a carico dei medici che avevano in cura la paziente. La vicenda ha portato l’attenzione sulla gestione clinica e sulle procedure seguite durante il ricovero. La procura ha avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità.

SAN PIETRO VERNOTICO – È morta presso la sua abitazione, poche ore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. La tragedia risale allo scorso 3 agosto, ma la salma è stata riesumata pochi giorni fa. La Procura di Brindisi vuole vederci chiaro sul.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Foggia, donna morì durante il trasporto in ospedale: la salma verrà riesumataSarà riesumata la salma dell'anziana morta lo scorso 31 agosto a Vieste, nel foggiano, durante il trasporto in ospedale. Morì in auto con la figlia dopo aver atteso per un’ora l’ambulanza: riesumata la salma di Antonia NotarangeloRiesumata nel cimitero di Vieste la salma di Antonia Notarangelo, 76enne morta il 31 agosto mentre la figlia la stava portando in ospedale in auto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ? + Flash + Madre e figlia trovate morte in casa; Bologna, Annalia Scarafile morì a 36 anni dopo una colecistectomia: Un chirurgo a processo; Morì dopo lo stop alle terapie: La Cassazione ha deciso: ospedale condannato; Dentro la Notizia: Morti in ambulanza, così parlava Luca Spada ai nostri microfoni Video. Morta in casa per un mix di droghe: non lanciano l’sos, in 2 sotto accusaJESI Si sente male dopo aver consumato in casa un mix di droghe. Una lenta agonia, durata ore, per una 30enne domenicana, trovata morta il 16 settembre 2024 dai soccorritori del 118. Nonostante le ... corriereadriatico.it Giovanni Sala morì bloccato a terra davanti a sede di Sky nell'agosto 2023, assolti i due vigilantes che lo bloccarono. La rabbia della famiglia della vittima - facebook.com facebook Oggi nel 1764 nasceva il pittore e architetto #GiuseppePietroBagetti. Morì il #29aprile del 1831. (SOTTOBOSCO CON MINACCIA DI TEMPORALE, Acquerello su carta). #14aprile. x.com