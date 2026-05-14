Con l'imminente inizio del torneo di Roland Garros, si intensificano le discussioni sui possibili cambiamenti nel formato dei tornei del Grande Slam. Tra le proposte più discusse, c’è quella di modificare le modalità di svolgimento delle partite per rendere il tennis più coinvolgente e divertente. La questione riguarda anche i premi e le regole, mentre gli organizzatori continuano a valutare eventuali aggiornamenti per attrarre un pubblico più ampio.

"> Il Roland Garros si avvicina: le discussioni su format e premi continuano. Il Roland Garros è alle porte e i giocatori dei circuiti ATP e WTA si stanno preparando per il secondo Grande Slam della stagione. Con Parigi che si prepara a ospitare un altro spettacolo sulla terra battuta, il dibattito su un tema ricorrente riprende vigore: le donne dovrebbero giocare partite al meglio delle cinque certo nei tornei del Grande Slam? Tradizionalmente, le partite maschili nei tornei maggiori si disputano su cinque set, mentre le donne giocano su tre. Esiste una sezione di appassionati che ritiene non ci sia necessità di cambiare tale formato per le donne.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - McEnroe propone cambiamenti nel formato dei Grand Slam per aumentare il divertimento nel tennis.

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