Dieci domande di Lucacci a Ceccarelli su incarichi lavoro e aspettativa
Recentemente, tra i vari confronti dei candidati a sindaco di Arezzo, si è svolto un incontro a Rondine presso lo studentato del complesso della Cittadella della Pace. Durante l’evento, un candidato ha rivolto dieci domande a un altro sulla questione degli incarichi, del lavoro e delle aspettative. La discussione si è concentrata su temi legati alle responsabilità e alle posizioni professionali, coinvolgendo i partecipanti in un dibattito diretto e focalizzato sui punti chiave delle rispettive proposte.
Nei giorni scorsi, tra i tanti confronti dei candidati a sindaco di Arezzo, c'è stato quello che si è svolto a Rondine con lo studentato dei ragazzi della Cittadella della Pace. In quel contesto, ogni candidato si è presentato inzialmente con nome e cognome, anno di nascita, studi fatti e lavoro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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