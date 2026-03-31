Panchine anti clochard Ceccarelli | Architettura ostile Lucacci replica | Polemica surreale

Dopo l'inaugurazione avvenuta domenica 29 marzo, si continua a discutere delle 14 panchine installate nei giardini Porcinai di viale Michelangelo. La questione riguarda le caratteristiche di queste panchine, definite da alcuni come

Continua il dibattito a distanza dopo l'inaugurazione dei giardini Porcinai di domenica 29 marzo. Il candidato sindaco del centrosinistra: "Non serve a risolvere la povertà, ma solo a nasconderla". Il consigliere comunale: "Cercato di prevenire il problema dei bivacchi" Dopo l'inaugurazione della scorsa domenica 29 marzo, non accenna a placarsi la discussione sulle 14 panchine installate nei rinnovati giardini Porcinai di viale Michelangelo. È la prima volta che vengono utilizzate ad Arezzo, e non si tratta della classica panca con lo schienale dove stanno sedute almeno tre persone senza interruzioni, ma di un modello che si sta diffondendo in alcune città e che viene definito ‘anti clochard’. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Francesco Lucacci: «Ceccarelli pensa più a salvaguardare il degrado e i clochard piuttosto che il decoro della città»Arezzo, 31 marzo 2026 – Francesco Lucacci: Ceccarelli pensa più a salvaguardare il degrado e i clochard piuttosto che il decoro della città.

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