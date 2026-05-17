Di Giannantonio vince il GP di Catalogna Paura per Alex Marquez

Nella giornata di domenica 17 maggio, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria nel Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento della stagione MotoGp. Il pilota italiano, in sella a una Ducati del team VR46, ha ottenuto il primo posto in una corsa caratterizzata anche dalla paura vissuta da Alex Marquez. L’evento si è svolto sul circuito di Barcellona, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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