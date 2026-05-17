Di Giannantonio vince il GP di Catalogna Paura per Alex Marquez
Nella giornata di domenica 17 maggio, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria nel Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento della stagione MotoGp. Il pilota italiano, in sella a una Ducati del team VR46, ha ottenuto il primo posto in una corsa caratterizzata anche dalla paura vissuta da Alex Marquez. L’evento si è svolto sul circuito di Barcellona, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Oggi, domenica 17 maggio, Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il sesto appuntamento della stagione MotoGp. Il pilota romano è salito sul primo gradino del podio per la prima volta con i colori del team VR46. Diggia sul podio, però, non ha. 🔗 Leggi su Today.it
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