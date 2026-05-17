Desenzano cerca la voce delle frazioni | nasce il concorso musicale

A Desenzano è stato avviato un concorso musicale rivolto alle frazioni del territorio. Per partecipare, i concorrenti devono risiedere in uno dei quartieri coinvolti e rispettare i requisiti indicati nel bando. La selezione dei dieci finalisti avviene attraverso una giuria composta da esperti del settore, che valuterà le performance dei candidati. La fase finale prevede la scelta del vincitore tra i finalisti, che si esibiranno davanti alla giuria in un evento pubblico.

? Punti chiave Quali sono i requisiti di residenza per partecipare al concorso?. Come funziona la selezione dei dieci finalisti tramite la giuria?. Cosa riceverà il vincitore per dare impulso alla sua carriera?. Dove si svolgerà la grande serata conclusiva tra le piazze?.? In Breve Scadenza iscrizioni via email il 24 maggio 2026 con invio file audio Mp3.. Selezione dieci finalisti entro il 31 maggio 2026 tramite giuria di professionisti.. Prove intensive con band previste per gli 8 e 23 giugno 2026.. Finale il 27 giugno 2026 in piazza Concordia a San Martino della Battaglia.. Il Comune di Desenzano del Garda ha lanciato il concorso musicale Desenzano Sound – Canta e Vinci per la tua Frazione, una sfida che porterà le voci dei residenti tra le piazze di Rivoltella, San Martino della Battaglia, Montonale, Vaccarolo e Centenaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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