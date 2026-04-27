Obiettivo Frazioni | parte il concorso fotografico per i borghi

È stato annunciato il lancio di un concorso fotografico dedicato alle frazioni di San Giorgio di Nogaro, promosso dall'Associazione Ad Undecimum. L'iniziativa invita i partecipanti a scattare foto che rappresentino gli angoli più caratteristici e autentici di queste località. La partecipazione è aperta a tutti e le immagini saranno valutate da una giuria appositamente costituita. La mostra dei lavori si terrà nelle settimane successive alla selezione.

? Cosa sapere L'Associazione Ad Undecimum lancia il concorso fotografico per le frazioni di San Giorgio di Nogaro.. I partecipanti hanno tempo fino al 3 maggio 2026 per valorizzare i borghi locali.. L’Associazione Ad Undecimum di San Giorgio di Nogaro ha lanciato la terza edizione del concorso fotografico Fruzons di Frazions, fissando il termine per l’invio delle opere al 3 maggio 2026. La sfida invita i partecipanti a catturare l’essenza di Chiarisacco, I Galli, Porto Nogaro, Villanova, Zellina e Zuccola, trasformando luoghi, colori e volti in narrazioni visive dell’identità locale. L’obiettivo di raccontare le frazioni attraverso l’obiettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Obiettivo Frazioni: parte il concorso fotografico per i borghi Notizie correlate Un concorso teatrale, un concorso fotografico e un convegno: a Capaci il Festival "Maricchia"Il Festival Maricchia giunge alla sua terza edizione, consolidandosi come uno spazio privilegiato di riflessione e celebrazione dell'universo... Hanami a Baronissi: al via il concorso fotografico"Hanami" è il termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ’Natura a km zero’. Oggi a Scortichino agricoltori in piazza; Alloggi in quartieri e frazioni, porte aperte a 500 residenti. A che punto è la strategia dell'Arengo; Celebrato l’81° anniversario della Liberazione a Bagnacavallo e nelle frazioni; Oristano, quasi tremila aiuole da sistemare: interventi in città e nelle frazioni. Presentato il nuovo ’piano asfalti’. Il programma parte dalle frazioniL’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale.. Si finirà all’inizio di maggio. msn.com Da periferie a nuovi poli: il futuro delle frazioni. Incontro pubblico a ValloneProsegue il percorso di confronto del Partito Democratico con la cittadinanza in vista delle elezioni Amministrative di Senigallia 2026. Venerdì 24 aprile, alle ore 21.15, presso il Circolo Arci ... senigallianotizie.it Ieri siamo state ospiti, nella splendida cornice della sala del Consiglio del Comune di Todi, dell’Assemblea delle Frazioni. Un ringraziamento speciale va al consigliere Andrea Nulli per averci voluto a questo tavolo di lavoro. L'obiettivo Unire Porta Romana - facebook.com facebook