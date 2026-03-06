Giovani talenti e solidarietà | il concorso Città di Riccione e il Festival musicale delle realtà territoriali

A Riccione si tengono quest’anno la ventitreesima edizione del concorso pianistico “Città di Riccione” e il “Festival musicale delle realtà territoriali”, organizzati dall’Istituto musicale Gaspare Tirincanti. Il concorso coinvolge giovani talenti in competizioni pianistiche, mentre il festival propone una serie di concerti finalizzati alla beneficenza. Entrambi gli eventi si svolgono nella città e sono dedicati alla promozione della musica e della solidarietà.

Il primo appuntamento che celebra il talento e la dedizione dei giovani pianisti è in programma domenica 15 marzo (alle 19) al Palazzo del Turismo, con il concerto e la premiazione del concorso pianistico "Città di Riccione". L'evento, a ingresso libero, vedrà esibirsi i vincitori sul pianoforte a coda Steinway & Sons. Il concerto rappresenta il momento conclusivo del concorso pianistico, in programma dal 12 al 15 marzo, cui parteciperanno 60 giovani di età compresa tra i 6 e i 28 anni, provenienti da ogni parte d'Italia e con cinque partecipanti dalla Comunità Europea.