Derubarono anziana al supermercato Individuati e denunciati

Due uomini sono stati individuati e denunciati dai carabinieri dopo aver rubato a un’anziana al supermercato. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Faenza Borgo Urbecco, che hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’indagine si è basata sulle immagini raccolte nel corso delle verifiche, che hanno permesso di risalire ai responsabili del gesto. Nessuna altra informazione sulle circostanze del furto o sull’identità delle persone coinvolte è stata resa nota.

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Derubata al supermercato: identificati e denunciati due uomini dai carabinieri. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Faenza Borgo Urbecco a seguito di una attività d’indagine per la quale si è rivelata decisiva l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Così i carabinieri di Borgo Urbecco hanno rintracciato e denunciato due uomini originari del Sud America, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a poco più di un mese fa. I due soggetti avevano preso di mira un’ anziana signora mentre era intenta a fare la spesa all’interno di un esercizio commerciale. Con mossa fulminea e approfittando di un momento di distrazione, i malviventi erano riusciti a sfilare il portafogli dalla borsa della donna, senza che questa potesse accorgersene subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derubarono anziana al supermercato. Individuati e denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Como, rubano superalcolici al supermercato: denunciati due senzatetto Furto al supermercato degenera in rapina: denunciati due giovaniÈ sfociato in una rapina impropria un tentativo di furto avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile scorso in un supermercato di via Cellini, a Bassano...